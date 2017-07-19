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Главные новости Тюменской области
07:40  19 июля 2017 0

«Боялась, что не впишусь в коллектив». В Тюмени девушек вербуют в проститутки сутенеры из Татарстана. СКРИН

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Работе в агентстве свиданий на деле оказалась обычной проституциейФото: depositphotos.com © URA.RU

На просторах популярного тюменского паблика «Вконтакте», посвященного поиску работы, появилось загадочное объявление, гарантирующее высокие доходы для девушек модельной внешности.

Авторы объявления обещают заработки до 100 тысяч рублей за двухнедельную командировку, подчеркивая, что агентство крайне серьезно относится не только к внешности моделей, но и к обеспечению их безопасности при встрече с клиентами. При переходе на сайт компании выясняется, что речь идет о самом обычном наборе проституток, которым предлагают от 7 до 30 тысяч рублей за одно свидание.

Агентство, чья штаб-квартира располагается в Набережных Челнах, позиционирует себя в качестве посредника между красавицами, желающими вырваться из нищеты, и щедрыми статусными мужчинами. «Если ты — свободная, незамужняя девушка, то в том, чтобы провести время с интересным и симпатичным мужчиной, да ещё и получить за это хорошие деньги — ничего плохого, по сути, нет. Деньги в данном случае служат лишь дополнением, хотя и весьма весомым и приятным», — обращаются сотрудники агентства к потенциальным сотрудницам.

На сайте представлены восторженные отзывы якобы ранее сотрудничавших с агентством моделей — девушки из Уфы, Екатеринбурга и Ижевска, восторженно рассказывающих, как новая работа изменила их жизнь к лучшему. «Очень боялась, что не впишусь в коллектив. Какие они будут, другие девочки? Найду ли я с ними общий язык? Однако опасения оказались напрасными — девчонки дружелюбны и теперь мы замечательно вместе проводим свободное время, ходя по магазинам и кафе!», — рассказывает посетителям сайта 18-летняя Ирина.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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