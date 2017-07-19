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07:49  19 июля 2017 0

Назначена дата начала выплат вкладчикам банка «Югра»

Банк Югра. Сургут, банк югра
Вкладчики "Югры" получать деньги уже в четвергФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Крах банка «Югра»
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Выплаты возмещения вкладчикам банка «Югра», где назначена временная администрация, начнутся в четверг, 20 июля.

Вкладчики банка «Югра» смогут получить выплаты через банки-агенты ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и банк «Уралсиб», передает «Национальная служба новостей». Деньги начнут выплачивать с 20 июля.

Центробанк с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца, писало РТ. Также ЦБ ввел в кредитной организации временную администрацию. В ближайшие полгода ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Правозащитница Ирина Филиппова, работавшая управляющей в сургутском филиале«Югры», рассказала в эксклюзивном интервью «URA.RU», что банк не выдавал кредиты клиентам, а деньги вкладчиков шли на добычу нефти.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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