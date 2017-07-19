Адвокат Весельницкая готова дать показания в сенате США о встрече с Трампом-младшим

Российский адвокат Наталия Весельницкая заявила, что готова дать показания в сенате США по встрече с Трампом-младшим в 2016 году, правда исключительно при условии обеспечения безопасности для нее и ее семьи. Об этом она рассказала в интервью RT.
«Я готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность. Сегодня я должна думать прежде всего о безопасности, безопасности своей семьи, моих четырёх детей, о которых, как оказалось, благодаря сообщениям СМИ, господин Браудер собирал информацию», — заявила Весельницкая.
Как рассказала адвокат, команда американского финансиста Уильяма Браудера собирала личную информацию о ней, ее доме, семье. Эти сведения передавались в Госдепартамент США. При этом Весельницкая назвала Браудера «величайшим технологом манипуляции средствами массовой информации», посчитав, что тот мстит российскому юристу.
«Он не смог через прокуратуру США, через правительство легализовать свою лажовую историю его общечеловеческой трагедии, которой никогда не было, и битвы за судьбу человека — умершего, о котором он узнал вообще после его смерти», — добавила Весельницкая.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Весельницкая надеялась передать сыну Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера (крупнейший иностранный портфельный инвестор в России в 1995—2007), заочно приговоренного в России к 9 годам заключения за финансовые махинации. В материалах, собранных Весельницкой, говорится о том, как связанная с Браудером фирма передавала нелегальные средства Демократической партии США, однако Трамп-младший не проявил заинтересованности. Все эти сведения она передала и генпрокурору РФ Юрию Чайке, — напоминает «Федеральное агентство новостей».