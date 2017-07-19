Окружное отделение «Справедливой России» в ХМАО на грани закрытия. Об этом «URA.RU» рассказали источники в партии.
По словам местных эсеров, партийное руководство практически не появляется в регионе. Масштабных мероприятий не планируется, под вопросом даже участие «СР» в ближайших довыборах в Думу ХМАО, которые пройдут в сентябре. В подтверждение партийцы приводят сайт окружного отделения, на котором появляются в основном федеральные новости и нет информации об инициативах и достижениях местных политиков. По словам инсайдеров, в Югру в ближайшее время должна приехать специальная комиссия из центрального аппарата партии, которая оценит состояние дел в реготделении.
На момент публикации получить комментарий у лидера югорских эсеров, окружного парламентария Михаила Сердюка «URA.RU» не удалось — депутат не ответил на звонки и сообщения корреспондентов агентства. По словам секретаря бюро совета реготделения «СР» Сергея Котовскова, Михаил Сердюк приедет в Югру в 20-х числах июля.
«Проводятся партийные собрания, кандидатов будем выдвигать там, где в этом есть необходимость. На довыборы пока что подбираем людей, выдвижения еще не было, поэтому конкретные фамилии озвучить не могу. Что касается комиссии, первый раз слышу. Была ревизионная комиссия из центрального аппарата, проверяли бухгалтерию — нарушений не нашли», — прокомментировал «URA.RU» Сергей Котовсков.
«Справедливая Россия» в ХМАО уже пережила несколько внутрипартийных расколов. Во время последнего было ликвидировано отделение партии в Югорске, а один из местных депутатов Антон Пантин даже написал открытое письмо в адрес лидера эсеров Сергея Миронова, в котором просил проверить работу руководства реготделения.
Напомним, югорские эсеры провалили последние выборы — партия потеряла место в Госдуме и сумела сохранить только один мандат в окружном парламенте.