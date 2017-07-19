Ямальские депутаты хотят добиться разрешения для коренных народов усыновлять детей. Сейчас этого сделать по закону нельзя, так как чум не является жилищем, а семье без жилья детей не отдадут.
Инициативу в среду, 19 июля, рассмотрят в Госдуме на пленарном заседании. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Заксобрания Ямала. Для того чтобы тундровики могли усыновлять детей, нужно внести поправки в статью 271 Гражданского процессуального кодекса и статью 127 Семейного кодекса.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству уже рекомендовал законопроект для принятия в первом чтении.
«Усыновителями не могут быть лица, не имеющие постоянного места жительства. Вместе с тем исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания. Чум не относится к жилым помещениям», — сказал председатель комитета Павел Крашенинников, его слова цитирует пресс-служба Заксобрания.
Презентовать инициативу в нижней палате будет вице-спикер Думы Ямала Елена Зленко.