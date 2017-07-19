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Главные новости Ямала
10:50  19 июля 2017 0

Ямальским аборигенам разрешат забирать сирот из приютов в чумы

ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, чум, ненцы
Семьи, живущие в чуме, пока не могут усыновлять детейФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальские депутаты хотят добиться разрешения для коренных народов усыновлять детей. Сейчас этого сделать по закону нельзя, так как чум не является жилищем, а семье без жилья детей не отдадут.

Инициативу в среду, 19 июля, рассмотрят в Госдуме на пленарном заседании. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Заксобрания Ямала. Для того чтобы тундровики могли усыновлять детей, нужно внести поправки в статью 271 Гражданского процессуального кодекса и статью 127 Семейного кодекса.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству уже рекомендовал законопроект для принятия в первом чтении.

«Усыновителями не могут быть лица, не имеющие постоянного места жительства. Вместе с тем исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания. Чум не относится к жилым помещениям», — сказал председатель комитета Павел Крашенинников, его слова цитирует пресс-служба Заксобрания.

Презентовать инициативу в нижней палате будет вице-спикер Думы Ямала Елена Зленко.

Юлия Фролова
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