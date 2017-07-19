Мэр, попавший под прицел челябинских силовиков, отказался от власти в путинском поселке

Глава поселка Роза Коркинского района Дмитрий Андреев отказался участвовать в новых выборах руководителя муниципалитета. 19 июля, в понедельник, он не явился на заседание конкурсной комиссии, в которую ранее подавал заявление, и его кандидатуру отклонили. Наблюдатели связывают это с уголовным делом по факту хищения средств в поселковой сфере ЖКХ, которое расследуется в ГУ МВД по Челябинской области.
Ранее снял свою кандидатуру с выборов на пост главы поселка Александр Русских, представитель МГЕР и движения «Время Ч».
Комиссия допустила к выборам оставшихся двух кандидатов — предпринимателя Андрея Власова и временно неработающего пенсионера Рината Нургалеев. Нургалеев рассматривается скорее как технический претендент, горсовету должно быть предложено не менее двух кандидатур. Районные власти делают ставку на Андрея Власова.
Сессия горсовета, на которой выберут главу поселка, состоится 24 июля. В этот день автоматически истекут полномочия Дмитрия Андреева.
Сам Андреев намерен баллотироваться в совет депутатов, выборы состоятся в сентябре. Он идет от «Справедливой России». Вместе с ним, в списке от эсеров группа кандидатов, связанных с коммунальным бизнесом предпринимателя Вадима Никитина, ранее судимого за грабеж и незаконное хранение огнестрельного оружия.
К Дмитрию Андрееву и Вадиму Никитину, он также баллотируется в депутаты, есть претензии со стороны силовых структур. 1 июля в администрации поселка и офисе Никитина прошли обыски. Расследуется хищение крупных денежных сумм, которые собирались за оплату жилищно-коммунальных услуг, но оседали на счетах сторонних фирм и не перечислялись ресурсоснабжающим организациям.
Поселок Роза имеет неофициальное название «путинского». После визита Владимира Путина зимой 2012 года отселили часть населенного пункта, находящегося на борту Коркинского разреза.