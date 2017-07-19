Всероссийскую перепись населения проведут в 2020 году

Перепись населения России пройдет в октябре 2020-го. В следующем году состоится только пилотное исследование. Соответствующее решение принято по итогам совещания, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Готовить проекты постановления о проведении Всероссийской переписи будет Минэкономразвития. Поучаствовать в масштабном пересчете жители страны смогут, заполнив переписной лист. Кроме традиционного хождения по домам информацию будут собирать при помощи планшетов, передает «Русская планета».
Эксперты отмечают, что электронная перепись дает более точные результаты, но принять в ней участие в таком виде смогут только граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.
«Это уберет фактор, когда переписчик может заполнить анкету за человека, которая не будет отражать истинное положение дел», — приводит слова первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Майорова «Национальная служба новостей».