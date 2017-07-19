{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
13:32  19 июля 2017 0

Всероссийскую перепись населения проведут в 2020 году

Электронные данные эксперты называют более точнымиФото: Pexels

Перепись населения России пройдет в октябре 2020-го. В следующем году состоится только пилотное исследование. Соответствующее решение принято по итогам совещания, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Готовить проекты постановления о проведении Всероссийской переписи будет Минэкономразвития. Поучаствовать в масштабном пересчете жители страны смогут, заполнив переписной лист. Кроме традиционного хождения по домам информацию будут собирать при помощи планшетов, передает «Русская планета».

Эксперты отмечают, что электронная перепись дает более точные результаты, но принять в ней участие в таком виде смогут только граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.

«Это уберет фактор, когда переписчик может заполнить анкету за человека, которая не будет отражать истинное положение дел», — приводит слова первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Майорова «Национальная служба новостей».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров