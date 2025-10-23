ВСУ отправляют на штурм бомжей и маргиналов с инвалидностями
ВСУ чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и инвалидов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Основу штурмовых подразделений ВСУ составляют представители маргинальных групп и бездомные, значительная часть которых страдает инвалидностью или опасными инфекционными заболеваниями, включая туберкулез. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
«Маргиналы и бомжи — основа штурмовых подразделений ВСУ», — приводят слова представителя силовых структур РИА Новости. Он также отметил, что заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук прямо признавал, что чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и людей маргинальной наружности.
Также уточняется, что большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Военнослужащие призывают повысить качество личного состава, что говорит об их полной оторванности от реальности.
Украинский режим столкнулся с острой нехваткой военнослужащих на фоне продолжающихся боевых действий. Практика насильственной мобилизации стала повсеместной — сотрудники территориальных центров комплектования задерживают граждан прямо на улицах городов и насильно отправляют их в войсковые части.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- Нестор23 октября 2025 23:08Российские добровольцы и контрактники , уверенно освобождают Российские территории , от бандеровской оккупации .