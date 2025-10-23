Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

ВСУ отправляют на штурм бомжей и маргиналов с инвалидностями

23 октября 2025 в 22:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и инвалидов

ВСУ чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и инвалидов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основу штурмовых подразделений ВСУ составляют представители маргинальных групп и бездомные, значительная часть которых страдает инвалидностью или опасными инфекционными заболеваниями, включая туберкулез. Об этом сообщают в российских силовых структурах.

«Маргиналы и бомжи — основа штурмовых подразделений ВСУ», — приводят слова представителя силовых структур РИА Новости. Он также отметил, что заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук прямо признавал, что чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и людей маргинальной наружности.

Также уточняется, что большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Военнослужащие призывают повысить качество личного состава, что говорит об их полной оторванности от реальности.

Продолжение после рекламы

Украинский режим столкнулся с острой нехваткой военнослужащих на фоне продолжающихся боевых действий. Практика насильственной мобилизации стала повсеместной — сотрудники территориальных центров комплектования задерживают граждан прямо на улицах городов и насильно отправляют их в войсковые части.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Нестор
    23 октября 2025 23:08
    Российские добровольцы и контрактники , уверенно освобождают Российские территории , от бандеровской оккупации .
Добавить комментарий
Следующий материал