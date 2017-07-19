Из министерства строительства и архитектуры Пермского края выделилась инспекция государственного строительного надзора. У нового ведомства уже появился глава — Василий Билоус, который ранее занимал пост заместителя руководителя Минстроя.
К своим обязанностям Василий Билоус приступил во вторник, 18 июля. Чиновник должен обеспечить механизм выделения инспекции госстройнадзора как самостоятельного от минстроя органа. Главная задача ИГСН — оценка качества капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу.
С 1 июня 2017 года Билоус был замглавой краевого Минстроя, до этого занимал должность заместителя руководителя Ростехнадзора РФ, более семи лет являлся заместителем главы администрации подмосковного города Королева по градостроительству и строительству.
Указ о выделении комиссии из регионального минстроя врио губернатора Максим Решетников подписал еще 18 мая. Это был один из первых шагов в его строительной революции, тезисы которой он изложил на Московском урбанистическом форуме. На статусном мероприятии, прошедшем в начале июля, глава региона объявил, что девелоперы отныне должны подчиняться задачам развития города, а не бездумно застраивать окраины жилищными комплексами. «Площади введенного жилья не должны быть самоцелью, самоцелью должна быть городская среда, которую мы при этом создаем. Сейчас в крае нам предстоит создать много социальной инфраструктуры, которой как раз не хватает, потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы, поликлиники», — сказал тогда Максим Решетников.
Эксперты положительно оценивают появление нового, отдельного от минстроя ведомства. «Когда контролирующий орган растворяется в большой организации, функции, которые он исполняет, превращаются в фикцию. Именно поэтому к работе инспекции в составе минстроя возникало много вопросов — например, по подвалам, которые реконструировались, что приводило к обрушению здания», — пояснил «URA.RU» градозащитник Денис Галицкий. Напомним, именно по этой причине в 2015 году в Перми рухнул дом по адресу ул. Куйбышева, 103.
С экспертом согласен и архитектор Игорь Луговой. «Инспекция госстройнадзора должна быть независима от минстроя, ведь в составе министерства намного больше возможностей влиять с помощью административного ресурса на ее решения. Я считаю, подобный орган должен быть подотчетен напрямую главе региона», — говорит собеседник.