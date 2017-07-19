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Главные новости Ямала
15:22  19 июля 2017 0

Дочку «Новатэка» и «Газпром Нефти» наказали за эксплуатацию незаконной трубы

Газопровод рядом с дачами. Сургут, газпром трансгаз сургут, газопровод
Газопровод год работал без разрешения на ввод в эксплуатациюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Арктикгаз» на протяжении года использовала не введенный в эксплуатацию газопровод-шлейф. Нарушения выявила природоохранная прокуратура Ямала во время проверки предприятия. На ответственное должностное лицо заведено дело об административном нарушении, которое в данный момент находится в стадии расследования.

Прокуратура выяснила, что с 1 июля 2016 года компания «Арктикгаз» эксплуатировала газопровод, не имея разрешения на ввод его в эксплуатацию. «Эксплуатация опасного производственного объекта без соответствующего разрешения могла повлечь создание аварийных ситуаций, угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прокуратурой было внесено представление гендиректору компании, после чего нарушения были устранены. «Арктикгаз» получила необходимое разрешение.

Добавим, что ОАО «Арктикгаз» принадлежит ООО «Северэнергия». Последняя, в свою очередь, является совместным предприятием компаний «Новатэк» и «Газпром Нефть».

Вячеслав Егоров
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