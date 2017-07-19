Заместители губернатора и прокурора спасли 916 человек

Работникам «Эльмаш (УЭТМ)» выплачена зарплата за май 2017 года. Обязательство об окончании последующих выплат было принято в среду, 19 июля, на приеме у первого вице-губернатора Алексея Орлова, который прошел совместно с дирекцией предприятия в присутствии заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова.
Заявитель, как рассказали «URA.RU» вышедшие с приема представители завода, на прием не явился. Тем не менее областной прокуратуре удалось добиться от руководства Эльмаша выплаты 916 работникам почти 27 млн рублей за май 2017 года.
«Много вопросов было к руководителю предприятия Игорю Птицыну. Долг составлял свыше 27 млн рублей -задолженность перед 916 работниками за май текущего года. «Ежемесячный фонд оплаты труда на предприятии 34 млн рублей. Нами был принят весь комплекс мер реагирования, и за май задолженность погашена в полном объеме, но 15 июля образовалась авансовая задолженность за июнь, и мы сейчас работаем по ней. Мы постараемся добиться, чтобы к 27 июля и эту задолженность на предприятии погасили», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.
Проблемы завода, напомним, всплыли в паблике после того, как его работники обратились на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. Все данные, собранные в ходе общения с населением, глава государства передал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву, потребовав проведения масштабной проверки. Через сутки после того, как новость об этом появилась на «URA.RU», руководство завода нашло деньги для своевременной выплаты зарплат.