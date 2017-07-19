{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
15:09  19 июля 2017 1

ЧТПЗ вместе с Чубайсом взялись за нефтепроводы Грузии

ЧТПЗ Челябинск, чтпз
Новую продукцию отправят в Грузию до конца июляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ до конца июля 2017 года поставит порядка 400 тонн стальных труб и больше 25 тонн отводов Грузинской газотранспортной компании. В партии товара войдут сварные трубы большого диаметра для магистральных нефтепроводов, бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы, а также более шести десятков видов отводов.

Всю продукцию изготовили специалисты предприятий Группы ЧТПЗ, в том числе на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах, а также «СОТ» и «ЭТЕРНО» — совместном проекте ЧТПЗ и РОСНАНО.

Продукцию используют для ремонта и эксплуатации газопроводной сети. При этом соединительные отводы трубопроводов в Грузию доставят с Урала впервые.

— Трубный и нефтесервисный дивизионы Группы ЧТПЗ имеют успешный опыт работы в странах СНГ: в Казахстан и Азербайджан компания поставляет практически весь производимый сортамент. Выполнение заказа для Грузинской газотранспортной компании открывает нам новый рынок сбыта в этом регионе, — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Грузинская газотранспортная компания является единственным лицензированным оператором газопроводов высокого давления в стране. Протяженность оперируемых магистралей составляет почти 2 тыс км.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров