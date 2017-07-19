ЧТПЗ вместе с Чубайсом взялись за нефтепроводы Грузии

15:09 19 июля 2017 1

Новую продукцию отправят в Грузию до конца июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ до конца июля 2017 года поставит порядка 400 тонн стальных труб и больше 25 тонн отводов Грузинской газотранспортной компании. В партии товара войдут сварные трубы большого диаметра для магистральных нефтепроводов, бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы, а также более шести десятков видов отводов.

Всю продукцию изготовили специалисты предприятий Группы ЧТПЗ, в том числе на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах, а также «СОТ» и «ЭТЕРНО» — совместном проекте ЧТПЗ и РОСНАНО.

Продукцию используют для ремонта и эксплуатации газопроводной сети. При этом соединительные отводы трубопроводов в Грузию доставят с Урала впервые.

— Трубный и нефтесервисный дивизионы Группы ЧТПЗ имеют успешный опыт работы в странах СНГ: в Казахстан и Азербайджан компания поставляет практически весь производимый сортамент. Выполнение заказа для Грузинской газотранспортной компании открывает нам новый рынок сбыта в этом регионе, — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Грузинская газотранспортная компания является единственным лицензированным оператором газопроводов высокого давления в стране. Протяженность оперируемых магистралей составляет почти 2 тыс км.