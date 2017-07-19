15:52 19 июля 2017 1

Отдых в Таиланде для 39-летней тюменки закончился трагедией Фото: Алена Полозова © URA.RU

В Таиланде на отдыхе погибла россиянка. Женщина упала с крыши шестиэтажного отеля.

О смерти россиянки сообщил интернет-портал «Новости Пхукета» в среду, 19 июля. Полина Тарасова, 39-летняя жительница Тюменской области, упала с террасы для отдыха гостей, расположенной на крыше шестиэтажного отеля в городе Патонг.

Инцидент произошел в 2 часа ночи 19 июля. Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели обнаружили Тарасову с тяжелыми травмами на земле перед отелем. Медикам больницы Патонга не удалось спасти женщину, в 6:30 они констатировали ее смерть. Начальник Патонгской полиции Тассанай Ораригадет сообщил, что женщина погибла, когда ее дочь находилась одна в номере. Также на крыше нашли туфли Тарасовой. По словам Ораригадета, полиции стало известно, что женщина много ругалась по телефону со своим мужем (в оригинальном сообщении тайская пресса использовала вместо «мужа» термин «партнер»). Полиция Патонга сотрудничает с отелем в рамках расследования смерти Тарасовой и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Тюменка вместе с дочерью приехала в отель 17 июля и собиралась уехать 25 июля. Сейчас 10-летняя девочка передана на попечение работников российского консульства.