Президент Украины Петр Порошенко в компании со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелишвили приехал в село Одзиси, расположенное за грузино-югоосетинской границе, где в бинокль рассмотрел российских пограничников в Южной Осетии.
Здесь же главы двух стран «полюбовались» на построенную несколько лет назад базу российских солдат, после чего Петр Порошенко поинтересовался гуманитарным положением местного населения, пишет «Федеральное агентство новостей».
Российская пограничная база расположена на расстоянии меньше километра от линии границы. Во время визита Порошенко сравнил ситуацию в «оккупированном регионе» Грузии с положением дел в Донбассе. Присутствовавший при разговоре глава украинского МИДа Павел Климкин отметил, что по данным территориям компромиссы с Россией невозможны, передает телеканал 360.