В тюменских селах сгорают дома и базы отдыха из-за нехватки воды

17:28 19 июля 2017 0

Эксперты ОНФ рассказали о проблемах с тушением пожаров в Каменском МО - дома там сгорают дотла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Люди Путина» вызвали на ковер чиновников Тюменского района. Причиной стали жалобы местных жителей на несанкционированные свалки и странная ситуация с пожарами в Каменском муниципальном образовании, где дотла сгорели два дома потому, что пожарные не сумели их потушить. На встречу позвали представителей ГУ МЧС.

Ситуация с отсутствием пожарного водоснабжения в Каменском муниципальном образовании вылилась в бурные дебаты. Как отметил эксперт ОНФ Евгений Филисюк, в этом году на территории МО произошло несколько серьезных пожаров.

«Были летальные случаи, был случай, когда пожарная машина не приезжала на вызов, причем горели хозяйственные строения через забор с детским садом и через дорогу с администрацией, — сообщил он. — Два раза горела база отдыха „Аван“, причем один раз люди из других регионов остались в том, в чем купались, без денег, без одежды и без ключей от автомобилей. Один раз, когда эта база горела, с обратной стороны подъехать было невозможно потому, что все было завалено снегом, и пока экстренно прорывались — тушить уже стало нечего».

Эксперт ОНФ Евгений Филисюк рассказал о жутких пожарах в Каменском МО Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Еще одна проблема Каменки — отсутствие нужного давления в водоколонной сети, добавил Филисюк. Эксперт предложил сделать подъезд к пожарному водоему для того, чтобы в подобных случаях можно было заправить пожарные машины и поставить специальные емкости с водой.

«Оправдываться ни в коей мере не хочу», — заявил замначальника ГУ МЧС по области Андрей Михневич.

«И не надо. Мы здесь собрались для решения проблем, а не для оправданий», — поддержал его модератор дискуссии, глава рабочей группы «Качество жизни» регионального отделения ОНФ Сергей Соловьев.

Представитель МЧС заявил, что ситуация с сельскими поселениями «на сегодняшний день не соответствует требованиям», однако «действующий населенный пункт зачастую сложно запроектировать и построить там водопровод».

Представитель МЧС подтвердил: инцидент с пожаром, на который не прибыла машина, был. «Пожарный автомобиль Каменского поста не выехал по причине неисправности бензонасоса», — констатировал он, пояснив, что на пожарных постах подстраховки в виде второй машины нет.

«На примере Каменки мы можем говорить, что речь идет о системных проблемах, связанных, возможно, с нехваткой парка, техническими, организационными и другими проблемами Или это частный случай?», — поинтересовался Соловьев. «Это не такой уж частный случай», — подтвердил Михневич.

Тут за свою вотчину вступился директор МКУ «Управление обеспечения жизнедеятельности» Тюменского района Юрий Коев. Он подробно рассказал, что на территории действует 14 водонапорных башен, на центральном водопроводе работает 286 пожарных гидрантов, есть 104 пожарных водоема. Ежегодно проходят необходимые обследования, чиновники проводят совещания и заседания.

«В селе Каменка девять источников водозабора — восемь гидрантов и одна водонапорная башня. По нормативам прибытия и прикрытия населенного пункта — данный населенный пункт этой системой закрыт», — заявил Коев, признав, что вопросы по поводу давления в водопроводе возникали и вопрос «по насосной группе» будет пересмотрен.

По деревням Речкина и Коняшино проблема есть, также признал чиновник. Генплан по Каменскому МО будет утвержден к концу этого года, и только после этого получится выделить землю под организацию съезда к реке для пожарных машин и размещения искусственных емкостей для воды. «По пожару на „Аване“ могу сказать, я там лично был сам. Претензий по пожаротушению и водоснабжению не было», — заявил Коев.

Недавно эксперты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку в Тюменском районе около села Перевалово — там не только сгружали мусор, но и незаконно добывали песок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Но есть документ, который подтверждает: на момент проверки три из восьми пожарных гидрантов были просто заморожены льдом. Кто должен следить за состоянием пожарных гидрантов? Это предметно по Каменке», — поинтересовался эксперт ОНФ Филисюк.

«Нам эта бумага даже не была направлена. У меня ее нет», — ответила глава Каменского МО Екатерина Дорогина. Представитель ГУ МЧС подтвердил: следить за состоянием пожарных гидрантов должен балансодержатель. «У нас два раза в год проверяются пожарные гидранты», — с напором заявила Дорогина.

После жаркой дискуссии чиновница сообщила «фронтовикам», что «ваши эксперты напрямую с нами не общаются». «Мы с вами встречались в присутствии сотрудников МЧС, не надо лукавить! — возмутился Филисюк. — И у вас только за это лето сгорело полностью на территории два дома. Если у вас так все замечательно, почему так плохо тушили?».

«Вы честно скажите о том, что эти проблемы существуют. Тем, у кого дома сгорели, до вашего Генплана… И говорите, что вами сделано. Надо решать проблему», — призвал Сергей Соловьев.

Что касается проблемы с несанкционированными свалками, по словам районных чиновников, она уже решается. Одну из свалок — около деревни Речкино — начнут ликвидировать уже в этом году. По второй, возле Каменки, в августе чиновники намерены подать заявку на выделение средств для ликвидации незаконного полигона.

Дискуссия длилась больше часа. Модератор беседы призывал чиновников не воспринимать ОНФ как «противодействующий компонент» и не переходить «на личностные взаимоотношения». Представители района в итоге согласились плотнее работать с «людьми Путина».