В Тюмени растаскивают легендарный завод

Собственники крупного тюменского завода «Тюменьстальмост», который признали банкротом, уверены, что с объекта незаконно выводят имущество. По словам учредителя предприятия и его генерального директора Александра Забарского, может случиться так, что к концу процедуры конкурсного производства на заводе просто ничего не останется.
На завод целенаправленно не пускают учредителя, Александра Забарского, который не отстранен и не уволен с должности, пишет РБК Тюмень, ссылаясь на начальника юротдела СП «Фоника» (владеет Тюменьстальмост) Марию Кремис. «По закону руководитель должен был в течение трех дней после решения суда передать конкурсному управляющему Елене Рыбасовой все имущество, всю документацию. На сегодня этого не сделано, на завод невозможно пройти и провести инвентаризацию, — поясняет Кремис. — То есть у нас в дальнейшем нет возможности доказать наличие этого имущества на территории завода. Есть бухгалтерская отчетность, но нет акта приема-передачи документов и имущества».
Сам Забарский считает, что собранная конкурсная масса, в которую включены помещения, оборудования, квартиры, купленные заводом для сотрудников, и многое другое, могут покрыть долги в один млрд 300 млн рублей, которые предъявил Сбербанк, и выкупленные у него 730 млн рублей «Экспателом».
Специалисты предприятия заявляют, что сегодня на заводе незаконно находятся посторонние люди, которые представляют новый ООО «Тюменьстальмост», аффилированный с «Экспателом», генеральным директором которого выступает Батор Гендунов. На объект посторонних пустила конкурсный управляющий Елена Рыбасова.
Собственники уже написали заявления в региональные управления МВД и ФСБ с просьбой проверить и оценить действия в отношении имущества компании. Однако стражи порядка, по словам руководства завода, недостаточно активно занимаются ситуацией. Отметим, что общая стоимость заводского оборудования составляет порядка 2,5 млрд рублей.
Конкурсная управляющая Елена Рыбасова заявила корреспонденту «РБК-Тюмень», что при введении конкурсного производства ею были направлены все необходимые уведомления о передаче имущества, в том числе и Забарскому, однако тот никак не отреагировал на информацию. Для недопущения хищений Рыбасова начала прием имущества и документов от материально-ответственных лиц, находящихся на предприятии. При этом управляющий отметила, что новые сотрудники ООО находятся на объекте законно, так как залоговое имущество передано в аренду новому «Тюменьстальмосту». Елена Рыбасова подчеркнула, что с территории завода ничего не вывозилось.
Напомним, что ООО «Тюменьстальмост» признали банкротом по иску Сбербанка 29 июня 2017 года.