Синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Челябинской области со второй половины вторника 19 июля и на протяжении последующих суток. На Южном Урале ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Спасатели напоминают жителям региона, что в связи с изменением погоды возрастает вероятность возникновения ЧС — могут быть повреждены энергообъекты, в результате чего часть потребителей временно останутся без света. Возможен рост числа ДТП, из-за чего в населенных пунктах есть вероятность образования заторов на дорогах.
Сотрудники МЧС советуют гражданам без лишней надобности не покидать здания, взять детей под контроль.
Во время грозы нельзя прятаться под деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями, напоминают специалисты.