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19 июля 2017
18:40  19 июля 2017 0

Язычник пожаловался на язычницу за разжигание розни с православными

Вокруг очереди к Храму Христа Спасителя. Москва, храм христа спасителя, хсс, пречистенская набережная, москва-река
Язычник заступился за православную веруФото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении жительницы Санкт-Петербурга Натальи Телегиной возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ. Женщина, причисляющая себя к язычникам, опубликовала на своей странице «Яблоки Идунн» изображение с воином-викингом, замахивающимся молотом на горящую православную церковь.

Эта картинка вызвала недовольство другого язычника Евгения Салтыкова, называющим себя Сигвальдом Годи, который считает, что такое изображение недопустимо распространять в Интернете, пишет tjournal.ru.

При этом в данной ситуации крупные языческие сообщества предпочли встать на сторону Телегиной. Сам Салтыков отметил, что под прикрытием древней веры культивируется ненависть к другим религиям, а также существующему правовому строю.

«Публично проявлять неуважение к окружающим теперь круто, а соблюдать закон — позорно. Такая деструктивная идеология отличается от терроризма только тем, что ее приверженцы никого не убивают — пока», — написал Салтыков.

Реакция представителей Русской православной церкви на данный инцидент пока неизвестна.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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