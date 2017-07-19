Язычник пожаловался на язычницу за разжигание розни с православными

В отношении жительницы Санкт-Петербурга Натальи Телегиной возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ. Женщина, причисляющая себя к язычникам, опубликовала на своей странице «Яблоки Идунн» изображение с воином-викингом, замахивающимся молотом на горящую православную церковь.
Эта картинка вызвала недовольство другого язычника Евгения Салтыкова, называющим себя Сигвальдом Годи, который считает, что такое изображение недопустимо распространять в Интернете, пишет tjournal.ru.
При этом в данной ситуации крупные языческие сообщества предпочли встать на сторону Телегиной. Сам Салтыков отметил, что под прикрытием древней веры культивируется ненависть к другим религиям, а также существующему правовому строю.
«Публично проявлять неуважение к окружающим теперь круто, а соблюдать закон — позорно. Такая деструктивная идеология отличается от терроризма только тем, что ее приверженцы никого не убивают — пока», — написал Салтыков.
Реакция представителей Русской православной церкви на данный инцидент пока неизвестна.