В России впервые наказали коллектора
Задержанный сотрудник коллекторского агентства угрожал по телефону потерпевшему
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Краснодаре оглашен первый приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности оглашен судом в г. Краснодаре», — сообщила Волк. Ее заявление приводит МВД Медиа.
Потерпевший — директор одного из предприятий Оренбурга. Он обратился в полицию с заявлением на неизвестного, который позвонил по телефону и угрожал убийством потерпевшему и его родственникам в случае непогашения долга. Как пояснил звонивший, в качестве поручителя директора предприятия указал один из сотрудников организации.
В ходе следственных мероприятий был задержан 38-летний житель Краснодара, который работал в коллекторской организации. При обыске у него изъяли смартфоны и сим-карты. Прикубанский районный суд назначил задержанному штраф в размере 300 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге завели административный протокол в связи с звонками коллекторов местной жительнице. В адрес должника было совершено 127 звонков, что нарушает Федеральный закон № 230-ФЗ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.