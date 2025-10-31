Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В России впервые наказали коллектора

31 октября 2025 в 19:16
Задержанный сотрудник коллекторского агентства угрожал по телефону потерпевшему

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснодаре оглашен первый приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности оглашен судом в г. Краснодаре», — сообщила Волк. Ее заявление приводит МВД Медиа. 

Потерпевший — директор одного из предприятий Оренбурга. Он обратился в полицию с заявлением на неизвестного, который позвонил по телефону и угрожал убийством потерпевшему и его родственникам в случае непогашения долга. Как пояснил звонивший, в качестве поручителя директора предприятия указал один из сотрудников организации.

В ходе следственных мероприятий был задержан 38-летний житель Краснодара, который работал в коллекторской организации. При обыске у него изъяли смартфоны и сим-карты. Прикубанский районный суд назначил задержанному штраф в размере 300 тысяч рублей. 

Ранее в Екатеринбурге завели административный протокол в связи с звонками коллекторов местной жительнице. В адрес должника было совершено 127 звонков, что нарушает Федеральный закон № 230-ФЗ.

