В России впервые наказали коллектора

В Краснодаре оглашен первый приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности оглашен судом в г. Краснодаре», — сообщила Волк. Ее заявление приводит МВД Медиа.

Потерпевший — директор одного из предприятий Оренбурга. Он обратился в полицию с заявлением на неизвестного, который позвонил по телефону и угрожал убийством потерпевшему и его родственникам в случае непогашения долга. Как пояснил звонивший, в качестве поручителя директора предприятия указал один из сотрудников организации.

В ходе следственных мероприятий был задержан 38-летний житель Краснодара, который работал в коллекторской организации. При обыске у него изъяли смартфоны и сим-карты. Прикубанский районный суд назначил задержанному штраф в размере 300 тысяч рублей.