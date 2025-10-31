Минобороны Германии вслепую купило дроны на сотни миллионов евро

Германия планирует закупить около 12 тысяч дронов-камикадзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны Германии одобрило контракты с тремя производителями на поставку дронов-камикадзе для Бундесвера на общую сумму около 900 млн евро, несмотря на то что испытания беспилотников только одной компании были признаны успешными. Об этом сообщила газета Bild.

Контракты по 300 млн евро каждый получили компании Stark, Helsing и Rheinmetall. В конце октября на полигоне в Мунстере прошли секретные испытания беспилотников. «Все полеты дронов Helsing были признаны успешными и соответствующими требованиям, в то время как тест БПЛА Stark закончился провалом», — говорится в материале газеты.

По данным Bild, всего было проведено 19 тестовых полетов: 17 выполнила компания Helsing и два — Stark. Испытания беспилотников Stark завершились провалом: один дрон промахнулся мимо цели более чем на 150 метров, второй вышел из-под контроля и упал в лесу. Представители Rheinmetall на назначенные испытания не явились. Представитель Минобороны Германии заявил, что все производители проходят одинаковую процедуру сертификации.

