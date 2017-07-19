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Главные новости Ямала
19:48  19 июля 2017 1

Бизнесмены, чиновники и иностранцы закидывают удочку: на Ямале построят базы для VIP-рыбалки

Чебаркуль , природа, рыбак, рыбалка, озеро, сумерки
Пять баз для рыбалки и отдыха на природе появятся на ЯмалеФото: Евгений Архипов © URA.RU

На Ямале создается сеть баз для спортивной рыбалки. Все они будут находиться вблизи водоемов в Шурышкарском и Приуральском районах. Рассчитаны базы в основном на туристов с достатком выше среднего, рассказал «URA.RU» директор Регионального инновационного фонда «Ямал» Михаил Быков.

Всего на территории Ямала появится пять новых баз. Подробностей проектов в фонде раскрывать не стали, но сообщили, что строительство уже ведется и часть уже близится к завершению. Базы будут разной удаленности от населенных пунктов и с разной ценовой политикой: доступные и среднему классу рыболовов, и дорогие, для туристов VIP-уровня.

«Рыбалка — это дорогое удовольствие. Это недешевый туризм. Это вам не в Турцию съездить, где все включено. Только один спиннинг хороший стоит больших денег. Базы все разные, рассчитаны на разные категории туристов, будут и подешевле, и дорогие», — отметил Михаил Быков.

В описании проекта на официальном сайте фонда сообщается, что стоимость недельного рыболовного тура может колебаться от 60 до 100 тысяч рублей. Это включает в себя трансферт из Салехарда до базы, проживание, трехразовое питание, прокат лодок и прочей техники, услуги гида и развлечения в виде бильярда и караоке.

Сроки реализации проекта пока не уточняются. В фонде сообщили, что все будет зависеть от поступления финансирования. Строительство ведется за счет заработанных фондом средств, пожертвований и поступлений от инвесторов. Отметим, что РИФ «Ямал» учрежден ямальским департаментом по науке и инновациям.

«Есть экономические подсчеты, это не массовый вид отдыха, но проект окупаемый. К нам много едет людей из других регионов и из других стран, и все они едут сюда в основном на рыбалку и охоту. Сейчас они размещаются, где придется, у знакомых в охотничьих избушках или как-то еще», — сказал Быков.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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