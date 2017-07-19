20:52 19 июля 2017 4

Памятник культуры в самом центре Тюмени выгорел полностью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Черным днем для культуры и архитектуры Тюмени назвала искусствовед Елена Козлова-Афанасьева ЧП с домом купца Жернакова — памятником культуры регионального значения. Здание было продано городскими властями частной фирме — ООО «Мегаполис-Сервис», которая занималась его реконструкцией. Что будет со сгоревшим домом и «золотым» участком земли в самом центре Тюмени — пока неясно.

За час до страшного пожара особняк на улице Орджоникидзе, 1 осматривали эксперты «Сибспецстройреставрации», рассказала Елена Козлова-Афанасьева корреспонденту «URA.RU».

Эта организация осуществляла работы по реставрации, специалисты регулярно наведывались в здание с авторской проверкой. В особняке почти полностью был восстановлен фасад, проводились работы по внутренней реставрации, полностью была восстановлена крыша с сложнейшим куполом, рассказала собеседница агентства. Специалисты уже занимались реставрацией веранды.

Они же сделали последние снимки дома купца Жернакова.

«С реконструкцией памятника все складывалось счастливо, потому что подобрался хозяин особняка, относящийся с интересом к этому объекту и к истории. Сам подход был последовательный и степенный», — пояснила Козлова-Афанасьева.

Эксперт ОНФ Татьяна Леонгард в разговоре с корреспондентом агентства дала высокую оценку проведенной реставрации, назвав объект сложным. Она похвалила собственника за реконструкцию в полном объеме декора фасада, который являлся настоящей изюминкой деревянного зодчества России.

Начальник отдела регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Николай Кононов также сообщил, что нареканий по реставрации к владельцу дома не было.

1/8 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Узнать у собственника, какая судьба ждет сгоревший особняк и земельный участок под ним, оперативно не удалось. Согласно открытым источникам, учредителем и директором ООО «Мегаполис-Сервис» является Татьяна Савостина. Сначала она сообщила, что находится у дознавателя, и попросила перезвонить ей позже, однако потом отказалась отвечать на вопросы корреспондента «URA.RU».

Один из очевидцев пожара рассказал, что Татьяна Савостина была на месте ЧП.

«Она была ужасно расстроена, и это понятно — столько лет строить, реставрировать… Потом она уехала к пожарным дознавателям. Дом практически разрушен, внутри все было деревянное, кирпичные только внешние стены. Они остались, но их сильно повело».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, огонь распространился по всей площади здания, крыша сгорела, кровля обвалилась внутрь. По предварительной версии, причиной пожара стало либо замыкание электропроводки, либо неправильная эксплуатация электрооборудования. Точную причину выяснят специалисты. «Решить, подлежит ли дом восстановлению, может только собственник здания», — подчеркнули в ГУ МЧС.

По данным из открытых источников, в 2007 году особняк был сдан в аренду тюменскому ООО «Мегаполис-Сервис», департамент имущественных отношений города Тюмени подписал договор аренды сроком до 2032 года. Несколько лет фирма занималась реставрацией памятника на правах арендатора, а в итоге стала собственником здания.

В 2013 году компания обратилась к городским властям с заявлением о передаче здания в собственность согласно 159 ФЗ, и примерно через год чиновники издали приказ о приватизации памятника за 20,4 миллиона рублей. Ситуация сопровождалась судебным скандалом: компания потребовала, чтобы в зачет стоимости пошли уже проведенные работы по реставрации на 32,9 миллиона рублей.

Чиновники заказали экспертизу в ООО «УралКомплектСтрой», и эксперты выдали заключение: завышение стоимости выполненных работ составляет 21,6 миллиона рублей, а фактически работы сделаны на 11,3 миллиона рублей. Решение суда было не в пользу «Мегаполис-Сервис», и компания обжаловала его. Повторная экспертиза, назначенная судом, подтвердила правоту фирмы — специалисты Курганского ООО «Олимп» пришли к выводу, что завышения стоимости работ нет.