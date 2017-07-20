{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Челябинской области
06:58  20 июля 2017 1

Обрушение скалы сбило расписание поездов в Челябинской области

Восстановительные работы на аварийном участке были завершены уже в сумеркахФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Лишь вечером в среду было полностью восстановлено движение поездов на перегоне Миньяр — Биянка Южно-Уральской железной дороги. Как сообщает региональное ГУ МЧС, причиной железнодорожной «пробки» стал сход нескольких хвостовых вагонов товарного поезда в Ашинском районе.

Из-за восстановительных работ были отменены электрички и задержаны поезда дальнего следования.

«Причиной происшествия стал сход скальной породы на железнодорожное полотно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — В работах по ликвидации последствий ЧП были задействованы два восстановительных поезда из Аши и Златоуста, 78 человек и 10 единиц техники».

Уже к 22:00 движение на аварийном участке было полностью восстановлено. В связи с инцидентом были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижневартовск—Самара, Белгород—Новосибирск, а также Тюмень—Махачкала.

ГУ МЧС по Челябинской области

В настоящее время движение на перегоне Миньяр — Биянка Южно-Уральской железной дороги осуществляется в штатном режиме.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров