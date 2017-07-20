Лишь вечером в среду было полностью восстановлено движение поездов на перегоне Миньяр — Биянка Южно-Уральской железной дороги. Как сообщает региональное ГУ МЧС, причиной железнодорожной «пробки» стал сход нескольких хвостовых вагонов товарного поезда в Ашинском районе.
Из-за восстановительных работ были отменены электрички и задержаны поезда дальнего следования.
«Причиной происшествия стал сход скальной породы на железнодорожное полотно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — В работах по ликвидации последствий ЧП были задействованы два восстановительных поезда из Аши и Златоуста, 78 человек и 10 единиц техники».
Уже к 22:00 движение на аварийном участке было полностью восстановлено. В связи с инцидентом были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижневартовск—Самара, Белгород—Новосибирск, а также Тюмень—Махачкала.
В настоящее время движение на перегоне Миньяр — Биянка Южно-Уральской железной дороги осуществляется в штатном режиме.