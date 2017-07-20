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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
09:24  20 июля 2017 0

«Вы участвуете в праздниках мафиозных структур!» Жириновский рассказал, откуда у судьи миллионы на свадьбу с Басковым и Кобзоном. ВИДЕО

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Жириновский призвал артистов не ездить на свадьбы на юг РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский окрестил «золотую свадьбу» дочери судьи в Краснодарском крае «мафиозной» и призвал российских артистов перестать участвовать в подобных праздниках.

Жириновский в эфире телеканала Inform 24 назвал звучавшую ранее стоимость свадьбы — два миллиона долларов, — вполне обоснованной, а также заявил, что деньги на ее проведение были заработаны нечестным путем. Кроме того, либерал-демократ попросил артистов не ездить на юг России на свадьбы.

Статья по теме
Почему «свадьба за 2 млн долларов» — это нормально

«Раз нагнали артистов из Москвы — это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона — вполне обоснованная цифра. Папаша латифундист. Я просил бы артистов не ездить на юг на эти свадьбы. Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ», — пояснил свою точку зрения Жириновский.

Обращаясь к российским звездам политик возмущенно спрашивает: «Неужели вы еще не набрали денег?» Он отмечает, что речь не только о конкретной свадьбе дочери судьи, но о всех праздниках, которые он видел. По словам Жириновского, артисты «пляшут» на свадьбах воров в законе и «обслуживают жулье».

«Деньги не пахнут. Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!» — подытожил Жириновский.

«URA.RU» ранее писало о том, что на свадьбу дочери судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева потратила два миллиона долларов. Для молодых выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о «многомиллионной» свадьбе дочери судьи. Песков подчеркнул, что разбираться с обстоятельствами происшествия будут профильные ведомства, писало «Федеральное агентство новостей».

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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