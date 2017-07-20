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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
10:37  20 июля 2017 0

Прогноз «URA.RU» сбылся! Известный министр сдал документы на пост главы Сысерти

Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Екатеринбург, нисковских дмитрий
Дмитрий Нисковских уходит из правительства в мэрыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 20 июля министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских сдал документы, необходимые для участия в конкурсе на пост главы Сысерти.

Как сообщила «URA.RU» спикер местной думы Олеся Сирма-Порчитанская, он стал первым официально выдвинувшимся кандидатом. Ожидается, что в ближайшее время подаст пакет документов и действующий мэр Александр Карамышев.

Мэр будет избран на заседании городской думы из числа представленных специальной комиссией кандидатов. Дату голосования определяют члены комиссии. Не исключено, что главу изберет следующий состав гордумы — 10 сентября пройдут выборы ее депутатов.

Получить комментарии Дмитрия Нисковских и Александра Карамышева не удалось.

«URA.RU» сообщало, что Нисковских станет главным кандидатом на выборах мэра Сысерти, в мае 2017 года.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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