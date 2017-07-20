Утром 20 июля министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских сдал документы, необходимые для участия в конкурсе на пост главы Сысерти.
Как сообщила «URA.RU» спикер местной думы Олеся Сирма-Порчитанская, он стал первым официально выдвинувшимся кандидатом. Ожидается, что в ближайшее время подаст пакет документов и действующий мэр Александр Карамышев.
Мэр будет избран на заседании городской думы из числа представленных специальной комиссией кандидатов. Дату голосования определяют члены комиссии. Не исключено, что главу изберет следующий состав гордумы — 10 сентября пройдут выборы ее депутатов.
Получить комментарии Дмитрия Нисковских и Александра Карамышева не удалось.
«URA.RU» сообщало, что Нисковских станет главным кандидатом на выборах мэра Сысерти, в мае 2017 года.