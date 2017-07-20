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20 июля 2017
Главные новости Москвы
12:17  20 июля 2017 7

Соловьев готовит новый предвыборный фильм о президенте Путине

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Беседовать с Владимиром Путиным будет ведущийФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России перед выборами президента РФ начали готовить новый фильм с участием Владимира Путина. Съемки проводит компания «Мастерская» Саиды Медведевой, задавать вопросы Путину будет телеведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев.

В предвыборном фильме анонсируют много прямой речи самого президента РФ. Одно из интервью запишут уже на этой неделе в резиденции Путина в Ново-Огарево. Проводить его будет Владимир Соловьев, прославившийся высказыванием об участниках протестов на Тверской в июне 2017 года. Выступая в эфире радио «Вести FM», он назвал их «двумя процентами дерьма».

По информации телеканала «Дождь» Медведева также работает вместе со съемочной группой в Ново-Огарево. Сама она заявила СМИ, что фильм пока еще на стадии проекта.

Напомним, что в России уже снимали документальную ленту про Путина. Запись «Президент» была посвящена 15-летию Путина у власти. Фильм показали по телевидению в 2015 году. Новый фильм планируют выпустить в 2018 году перед самыми выборами главы государства.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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