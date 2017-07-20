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Главные новости Ямала
12:26  20 июля 2017 1

В Салехарде под колесами мотоцикла погиб артист. ФОТО

Владислав Озелов погиб под колесами мотоцикла, переходя дорогу в неположенном местефото - сообщество Национальный ансамбль танца "Сыра-Сэв"

В Салехарде в результате ДТП с участием мотоцикла погиб артист национального ансамбля Владислав Озелов. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД Ямала, 19 июля около 20:30 на 2-м км дороги Салехард — Аэропорт водитель мотоцикла Honda совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. «В результате аварии водитель мотоцикла Honda госпитализирован с различными травмами, пешеход скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

В сообществе национального ансамбля «Сыра’сэв» «ВКонтакте» сообщают, что Озелов посвятил коллективу 21 год своей жизни. «Был блестящим солистом, талантливым и мудрым артистом, он, как никто другой в ансамбле, точно знал культуру своего народа и был неким компасом на протяжении долгих лет…», — соболезнуют коллеги погибшего.

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Водитель мотоцикла госпитализирован фото: «Подслушано в Салехарде #1»

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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