13:41 20 июля 2017 0

Автобусная остановка "Кемпинг" на трассе Екатеринбург - Пермь. С одной стороны дороги садовые участки, с другой - популярный кемпинг "Мельница" Фото: URA.RU

Садоводы коллективных садов под Екатеринбургом в районе железнодорожной станции Решеты обратились с коллективным обращением к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, областному прокурору Сергею Охлопкову и главе ГИБДД региона Юрию Демину. Владельцы дачных участков возмущены упразднением пешеходного перехода на Московском тракте в районе станции Решеты. Не имеющие собственных машин садоводы добирались до своих дачных хозяйств на автобусах, после чего переходили дорогу, чтобы попасть на территорию коллективных садов.

«Раньше там был оборудован пешеходный переход и на другую сторону Московского тракта садоводы переходили по нему. Даже тогда было несколько случаев, когда людей сбивали машины. Мы слышали, что на строительство надземного перехода в связи с этим было выделено пять миллонов рублей. Но эти деньги куда-то делись. Надземный переход так и не был построен», — пишут садоводы.

На разделительной полосе установлена двойная защита от пешеходов, рискнувших перебежать дорогу. Фото: URA.RU

Вместе с зеброй на дороге ликвидированы и знаки, ограничивающие скорость автомобилей. А разделительную полосу дополнительно заблокировали железной сеткой, исключающей возможность пересечения дороги пешеходами.

У последних остался единственный вариант пересечения дороги — под автомобильным мостом через речку Решетку, в 400-х метрах от автобусной остановки. Но дачники утверждают, что этот путь не менее опасен.

«В сезон дождей даже этот импровизированный „переход“ оказался заблокированным. Под мостом протекает бурная речка. Уровень воды в ней поднялся. В связи с этим пройти под мостом можно лишь по колено в бурном речном потоке. Старушки, приезжая на автобусе, еле-еле дойдя до моста, вынуждены возвращаться на остановку и не знают, как им перейти дорогу, чтобы добраться до своего садового участка. Они просто сидят и плачут на остановке», — жалуются садоводы губернатору и грозят, в случае игнорирования их проблемы, отправить обращение президенту Путину.

Стоит отметить, что данное место также популярно и в светских кругах екатеринбуржцев, и у простых горожан. Дело в том, что тут находится популярное место отдыха — кемпинг «Мельница». Место живописное, а потому пользующееся популярностью для проведения свадеб, корпоративов и фотосессий. Так, в частности, в 2007 году здесь сочетались узами брака дочь Владимира Тунгусова Ольга и сын строителя Атриум Палас Отеля Павел Абсолямов. Теперь гости кемпинга также испытывают определенные трудности, пытаясь вернуться в Екатеринбург после отдыха.

Во время дождей вода в реке выходит из берегов и топит тротуар. Фото: URA.RU

В ГИБДД Свердловской области «URA.RU» объяснили, что ликвидация пешеходного перехода связана с тем, что он не отвечал нормативным требованиям.

«На дорогах первой категории, к которой относится и автодорога Пермь — Екатеринбург, организация пешеходных переходов допускается только на разных уровнях — это должны быть либо надземные, либо подземные пешеходные переходы. В связи с тем, что на данном участке существовала возможность организовать подземный переход, было принято решение о демонтаже наземного и организации подземного, который находится ориентировочно в 200 метрах от ранее расположенного. Произведено обустройство тротуаров вдоль проезжей части, установлены соответствующие дорожные знаки, — заявили «URA.RU» в отделе агитации областного ГИБДД.

— Во время выпадения обильных осадков возникли затруднения при переходе из-за недостаточной высоты тротуарной части, в настоящий момент эти недостатки устранены, полотно тротуара поднято на необходимый уровень. При проведенной сотрудниками ГИБДД проверке в период с 14 по 18 июля было установлено, что движение по подземному пешеходному переходу организовано в соответствии с требованиями, затруднений у пешеходов не вызывает. Владельцем автомобильной дороги ФКУ «Уралуправтодор» разрабатываются мероприятия по недопущению подобных фактов в дальнейшем».