В Киеве около метро застрелили россиянина

Около одной из станций метро в Киеве убили россиянина. Об этом рассказала замначальника пресс-службы управления полиции в столице Украины Яна Неруш.
Погибший на Украине мужчина оказался уроженцем России 1964 года рождения. Последнее время он проживал на Украине. Сейчас силовики разыскивают преступников. «Есть информация, что их двое и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле», — приводит слова Неруш RT.
По предположению пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, застреленный в Киеве россиянин мог скрываться в соседнем государстве от суда в России.