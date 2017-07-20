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20 июля 2017
14:32  20 июля 2017 4

«Борзой» директор Эльмаша погасил все долги по зарплате после вмешательства Путина

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
После слов Путина на заводе сразу нашли деньгиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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На заводе «Электротяжмаш», чье руководство попало в список «борзых» президента Владимира Путина, полностью погасили долг по зарплате. Деньги нашлись за несколько часов, сразу после встречи главы государства с врио губернатора Свердлоской области Евгением Куйвашевым.

«Установлено, что у ООО „Эльмаш“ образовалась задолженность по выплате зарплаты за май—июнь 2017 года в размере свыше 55,8 млн рублей перед 916 работниками. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга приняла весь комплекс мер прокурорского реагирования в отношении руководства ООО „Эльмаш“ с целью понуждения к выплате задолженности по заработной плате. Сегодня, 20 июля 2017 года, в результате принятых прокуратурой мер задолженность по выплате заработной платы перед работниками ООО „Эльмаш“ полностью погашена, работникам перечислена заработная плата за июнь 2017 года в размере 27,9 млн рублей», — рассказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как сообщало «URA.RU», жалобы о невыплате зарплаты поступили президенту не только со скандального Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов, но и еще с трех других — ОКБ «Новатор», «УралГипродорНИИ» и «Электротяжмаш» (УЭТМ). Как только президент рассказал о поступивших на прямую линию жалобах, Евгений Куйвашев дал распоряжение своим замам разобраться в проблемах предприятий и устранить все нарушения до 24 июля. Руководство завода быстро нашло необходимые деньги.

Главный же фигурант скандала «борзых» директоров — 34-летний директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов Денис Кокорин сидит в КПЗ. Он стал знаменит тем, что заявил: «Не буду платить зарплату, пока меня об этом не попросит лично Путин». И не платил ее с августа 2016 года, накопив перед рабочими долг 13,3 млн рублей.

«Обвинение предъявлено по статьям „сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов“ и „мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что руководство завода не только не платило зарплату рабочим, но и похитило на предприятии 32 миллиона рублей. «Борзой» был задержан 19 июля, завтра, 21 июля, в суде Тагилстроевского района Нижнего Тагила Кокорину будет избрана мера пресечения.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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