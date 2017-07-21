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10:32  21 июля 2017 0

Семью вице-губернатора Югры лишают контроля над стратегическим правительственным фондом

Пресс-подход Сидоров. Ханты-Мансийск., сидоров павел
Вице-губернатор Павел Сидоров несет новые аппаратные потериФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Генеральный директор Фонда развития предпринимательства ХМАО Роман Колупаев досрочно уходит в отставку. Это решение будет обсуждаться в пятницу, 21 июля на заседании правительства Югры.

Как следует из документов к заседанию правительства, представители югорских властей получат директиву для голосования на набсовете Фонда поддержки предпринимательства Югры. Согласно этой установке, наблюдательный совет должен поддержать досрочную отставку Романа Колупаева, а временно исполнять полномочия гендиректора будет его заместитель Андрей Панчетовский.

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Роман Колупаев возглавил фонд в 2015 году после отставки Ольги Сидоровой — жены вице-губернатора Павла Сидорова. Колупаев был первым замом Сидоровой, и считается человеком из команды заместителя главы региона по экономическим вопросам. Его назначению предшествовал ряд скандалов в фонде. В частности, прокуратура ХМАО требовала проверок в отношении Павла Сидорова, тогда еще не занимавшего пост вице-губернатора. Надзорное ведомство считало, что необходимо принять меры по исключению коррупциогенных факторов в деятельности окружного Фонда поддержки предпринимательства Югры, который возглавляла на тот момент Ольга Сидорова. Жена заместителя Комаровой стала впоследствии советником губернатора.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в департаменте Павла Сидорова за последние несколько месяцев были задержаны семь сотрудников. Они проходят фигурантами по уголовным делам о коррупции. По неофициальной информации, у силовиков есть вопросы и к самому вице-губернатору.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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