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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
18:25  20 июля 2017 0

Человеческий череп найден в центре Екатеринбурга. ФОТО

Виды города перед международной промышленной выставкой
После снижения уровня воды оголилось дно городского прудаФото: Анна Майорова © URA.RU

Череп человека был найден на берегу городского пруда после того, как в водоеме был снижен уровень воды. Фотография страшной находки появилась в Сети.

Как рассказал автор снимка, екатеринбуржец, он прогуливался по берегу пруда неподалеку от здания УрГУПСа. Парень увидел, что после снижения уровня воды оголилась полоска дна. Он решил посмотреть, что было на дне водоема, и почти сразу увидел человеческий череп. Молодой человек побоялся обращаться в полицию — он сфотографировал находку и выложил снимок в Сеть, точно описав место, где он лежит. О фото стало известно в силовых органах.

«Действительно, на оголившемся дне пруда найден человеческий череп. На место выезжала следственная группа из СО Железнодорожного района Екатеринбурга. По предварительным данным, череп очень старый и не может относиться к криминальным событиям последнего времени», — прокомментировал «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Сколько еще черепов хранит дно городского пруда в Екатеринбурге неизвестно, но в городе такие находки периодически происходят. 13 апреля в Железнодорожном районе города на улице Тагильской прохожие в кустах нашли отрезанную мужскую голову.

Череп стал виден после того, как оголилась часть дна городского пруда
Фото: группа ВК «Инцидент Екатеринбург»

Александр Лукманов
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