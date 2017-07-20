18:48 20 июля 2017 0

Бизнесмен демонтировал и увез котельную Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дома по ул. Гагарина, 34 в Кургане, который предприниматель Евгений Брагин отключил от единственного источника тепла, встретились с представителями областного правительства и мэрии, чтобы узнать, как решаются их проблемы. Заместитель директора департамента ЖКХ курганской мэрии Владимир Вертунов заверил жильцов, что без тепла они не останутся. А вот с горячей водой возможны проблемы, передает корреспондент «URA.RU».

По мнению представителей мэрии, действия Брагина являются незаконными. После того, как он направил уведомление о приостановке работы котельных и получил отказ, он должен был продолжить работу, убеждены чиновники.

Сейчас, говорит Вертунов, есть несколько вариантов развития ситуации. 10 августа состоится суд, который может принудить Брагина продолжить работу котельных. В случае, если тяжбы затянутся, в мэрии готовы в срочном порядке, за полторы недели, подключить дом на Гагарина к центральному отоплению. Правда, с пятью многоэтажками на ул. 9 мая придется немного сложнее — они расположены дальше от теплотрасс.

Жильцы пожаловались чиновникам, что третий месяц обходятся без горячей воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей ул. Гагарина такой вариант не устраивает, поскольку они останутся без горячей воды — в этом районе невозможно обеспечить подогрев воды до нужной температуры. Владимир Вертунов отметил, что по закону мэрия обязана обеспечивать жильцов лишь жизненно важными благами цивилизации, в которые не входит горячее водоснабжение, однако эту проблему можно со временем решить.

В разговоре с «URA.RU» жильцы заверили, что готовы на повышение тарифа (скандал начался из-за того, что Брагин заявил, что плата не окупает его затраты).

В ближайшие недели должно решиться, сможет ли Евгений Брагин, передав оборудование другому пользователю, узаконить повышение платы за гигокалорию с 1,3 тысяч рублей до 2-х тысяч. Необходимые документы предприниматели готовятся предоставить в областной департамент цен и тарифов.

Всего без отопления в Кургане могут остаться около 800 квартир.