Хитрый бизнесмен в Кургане добивается от прокуратуры режима ЧС

11:10 19 июля 2017 1

Трубы отопления обрезали еще весной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане жители 800 квартир могут остаться без отопления из-за конфликта с предпринимателем Евгением Брагиным, которому принадлежат котельные, отапливающие многоквартирный дом ул. Гагарина и пять многоэтажек на ул. 9 Мая. Жителям домов еще в мае отключили горячую воду, однако это лишь полбеды. Есть опасность, что конфликт урегулировать так и не удастся, а времени на то, чтобы до наступления холодов наладить подачу тепла из альтернативных источников, попросту не останется.

Здесь стояла котельная, которая отапливала дом на ул. Гагарина, 34 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ситуацию с котельными «URA.RU» освещало еще в мае текущего года. С тех пор проблема лишь усугубилась: собственник демонтировал и увез оборудование. Уже с начала года он категорично заявляет, что не собирается продолжать работать по существующим тарифам. Однако мэрия написала обращение в региональный Следственный комитет и прокуратуру, требуя обязать Брагина продолжить работу, лишь в середине июля. Также чиновники на днях направили заявление в арбитражный суд.

Свои претензии Евгений Брагин озвучивал неоднократно: он утверждает, что существующие тарифы на тепло попросту разоряют его. Предприниматель требует поднять цену за гигакалорию с 1300 рублей до средних по региону расценок (в районе 2000 рублей). Однако такой скачок цен ему вряд ли удастся согласовать с областным департаментом цен и тарифов, поскольку это противоречит существующему российскому законодательству.

Единственная надежда, которую сейчас питает предприниматель, — передать оборудование другому собственнику, в надежде, что «на новенького» скачок цен удастся узаконить.

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Источники в департаменте цен и тарифов высказали глубокое сомнение, что подобный трюк удастся. «Мы защищаем интересы жителей, а не прибыль предпринимателя», — заявил собеседник «URA.RU» и добавил, что поведение Брагина больше похоже на шантаж. Подробный ответ на письменный запрос о ситуации в департаменте пообещали предоставить в ближайшее время.

«Если бы предприниматель хотел чего-то добиться, он бы предоставил нам всю необходимую информацию, использовал другие способы для изменения тарифов — обращался в УФАС, арбитражный суд, но ничего этого не происходит», — прокомментировал директор департамента Сергей Самойлов, который в настоящий момент находится в отпуске.

Сам Брагин уверяет, что все необходимые данные есть в распоряжении областных чиновников, однако никаких шагов для удовлетворения его требований здесь не хотят предпринимать. Евгений Брагин заявил о готовности продать принадлежащее ему оборудование самим жителям дома или администрации города по сниженной цене — за 12 млн рублей, отметив при этом, что легко может реализовать котельные за сумму гораздо выше. Тем не менее Брагин обещает, что подождет с продажей сторонним организациям до 1 сентября. «Прокуратура вникла, там неглупые люди работают, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — отметил предприниматель.

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В публичном акционерном обществе «Курганская генерирующая компания», которое обеспечивает централизованное теплоснабжение города, отмечают, что давно обращали внимание на эту проблему. «Несмотря на то, что на государственном уровне установлен принцип приоритета централизованного теплоснабжения, в Кургане некоторым застройщикам продолжают согласовываться условия строительства в жилых кварталах автономных и крышных газовых котельных. По истечении относительно недорогого периода эксплуатации таких объектов генерации (первые три-пять лет) расходы на содержание автономной котельной и сетей зачастую значительно увеличиваются. Объекты генерации продаются лицам, не имеющим компетенции либо средств для их надлежащей эксплуатации и не способным нести должную социальную ответственность за свою деятельность», — заявили в компании.

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Здесь предупреждают, что в случае, если мэрия Кургана инициирует переключение жилых домов от котельных ИП Брагина к сетям централизованного теплоснабжения, будет необходимо выполнить ряд условий. «Сделать акт выборки земельных участков, по которым пройдет теплотрасса, подготовить проект, осуществить строительство, — перечислили в ПАО „КГК“. — Процедуры займут не менее полугода. Все понесенные затраты, согласно действующему законодательству, будут оплачиваться из муниципального бюджета».

Евгений Брагин предположил, что в случае, если мэрия решит приобрести и установить собственные газовые котельные, это займет от одного до нескольких месяцев и обойдется городской казне в сумму до 25 млн рублей. «Это их право, но я, как житель Кургана, не хотел бы, чтобы проблемы отдельных людей решались за счет других горожан, — отметил он. — Возможен, конечно, вариант, когда прокуратура объявит ЧС и трубы от ТЭЦ прокинут в экстренном порядке без всяких согласований».

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.