18:58 20 июля 2017 0

Бедный пермяк спасался от воды на лавочке остановочного комплекса Фото: Евгений Артамонов

Пермяки жалуются на плохую работу ливневой канализации — после каждого, даже самого непродолжительного ливня, центральную улицу Ленина топит так, что вода заливает подвалы домов. При этом синоптики обещают, что в ближайшие дни регион ждет новая волна обильных осадков. В мэрии утверждают, что ливневая канализация работает удовлетворительно, а проблема улицы Ленина в том, что она находится в низине.

Жители центра Перми жалуются, что буквально не могут выйти из дома после даже 15-минутного дождя. «У нас в подвале дома по адресу Ленина, 69, находится охранная организация, к ним в результате ливня начала заливаться вода. Машины вообще глохли посреди улицы. На остановке мужик ждал автобус — ему пришлось встать на лавочку, чтобы не промокнуть. Автобусы приезжали несколько раз, но он не решался сойти с лавки, чтобы подойти к ним», — рассказал «URA.RU» один из местных жителей.

По словам очевидцев, в результате ливня, который прошел 17 июля, затопило подвал торгового центра «Айсберг», который находится на перекрестке улиц Ленина и Попова. Продавцы тряпками собирали воду. «Ливневка засорилась совсем, вода поднимается, куда звонить?» — теперь самый распространенный вопрос среди пермяков.

В управлении внешнего благоустройства «URA.RU» рассказали, что существующая ливневая канализация находится полностью в работоспособном состоянии, ее регулярно обследуют и при необходимости чистят. «Расчеты при проектировании ливневой канализации проводятся с учетом климатической зоны и среднего количества выпадающих осадков. В случае выпадения осадков, попадающих в расчетный уровень, застоев воды не бывает, если осадков выпадает больше, то уже появляются лужи, которые также уходят в ливневую канализацию, но увеличивается временной интервал», — пояснили в ведомстве.

В мэрии считают, что в целом ливневка в Перми справляется с осадками, которые продолжаются до часа. «Это соответствует временным нормативам. Когда осадки превышают норму, вода скапливается, и в этом случае необходимо больше времени, чтобы она ушла с улиц», — говорят в горадминистрации. В ответе на запрос «URA.RU» чиновники заметили, что перекресток улиц Ленина и Плеханова, на который жалуются чаще всего — это одно из самых низких мест в районе, поэтому во время ливней здесь скапливается вода. «Однако после окончания ливней она достаточно быстро уходит в ливневую канализацию», — уверяют в мэрии. В пресс-службе администрации также добавили, что вода с дороги не может поступать к жилым домам на Ленина, потому что вдоль улицы установлен бортовой камень.

Кстати, синоптики обещают, что сильные дожди могут вернуться в Пермь со дня на день.