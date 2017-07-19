В среду, 19 июля, температура в Прикамье ощутимо понизилась. Пермяки высказали опасения, что лето закончилось, но синоптики пообещали сильные грозы и ливни, а потом жару.
Жители Прикамья после похолодания делятся опасениями ушедшего лета в соцсетях: «Сегодня ночью впервые проснулась от того, что замерзла. Всю неделю спала с открытым нараспашку окном, а ночью прямо дубак начался… неужели, все? лето кончилось, да?», — пишет одна из пользовательниц.
Синоптики частично разделяют пессимизм пермяков. «Похолодание, которое пришло к нам в ночь на среду, 19 июля, незначительное и локальное. Уже во второй половине дня облачность рассеется и будет резкое потепление. До воскресенья, 23 июля, существенных изменений в температуре воздуха не будет — она будет колебаться от 22 до 25 градусов, но при этом в любой из дней возможны грозы, ураганный ветер и ливни, которые могут привести к подтоплениям. С воскресенья нас ждет похолодание», — рассказал «URA.RU» сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам метеоролога, есть надежда на то, что лето обновит плюсовой температурный рекорд. Похолодание будет несущественным — температура опустится минимум до +17 градусов днем. Кроме того, на смену прохладной погоде придет жара — вероятно, уже с середины следующей недели воздух прогреется до +30 градусов. «Мы в это не верили, но есть все шансы, что температура воздуха в июле превысит норму», — говорит Андрей Шихов.