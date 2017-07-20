На два освободившихся мандата в Курганской городской думе претендует уже десять человек. Информация о них размещена на сайте городского избиркома.
На избирательном округе №6 в качестве кандидатов зарегистрированы коммунист Сергей Еремин и директор ООО «Акцент» Евгений Кузьмин (ЛДПР). Также на место в гордуме претендуют руководитель проекта АО «НПО „Курганприбор“» Александр Лисицын («Единая Россия») и генеральный директор ООО «СМК-Ориентир» Виталий Поршнев («Справедливая Россия»). Начальник юридического отдела «НПО „Курганприбор“» Илья Рожков баллотируется в качестве самовыдвиженца.
По округу №7 зарегистрировались заместитель генерального директора по производству АО «Кургансемена» Артем Исламов («Единая Россия»), бухгалтер Татьяна Липатова (ЛДПР). «Справедливая Россия» выдвинула заместителя директора ООО «НПО-Аудит Гарант» Алексея Менцеля, КПРФ — гендиректора ООО «Арт-Строй» Артура Пушина. Корреспондент ООО «ТВ-Зауралье» Константин Пчаков идет в думу самовыдвиженцем.
Довыборы в думу состоятся 10 сентября. Места депутатов освободили Александр Мазеин и Александр Якушев.