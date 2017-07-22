В ночь на 20 июля екатеринбургские дорожные службы нанесли разметку, выделив полосу для общественного транспорта на улице Малышева на участке от ул. Луначарского до ул. Восточной. Вместе с тем несколько сотен екатеринбуржцев окрестных домов остались без мест для парковки. С учетом, что при этом оказался запрещен въезд на парковочные площадки, расположенные вдоль проезжей части, ситуация выглядит абсурдной.
Как сообщили «URA.RU» в городском комитете по транспорту мэрии Екатеринбурга, создание выделенных полос на улице Малышева является частью общего плана по развитию городской дорожной сети. Точный график введения ограничений отсутствует — все изменения делаются поэтапно, с учетом изменения обстановки после внедрения каждого из решений. Смогли сообщить лишь, что следующей должна стать улица Щорса.
Что касается парковок, то, пояснили в комитете, комфорт екатеринбуржцев и безопасность их автомобилей чиновников мэрии не волнует. «О месте хранения автомобиля должен заботиться его владелец. Улично-дорожная сеть для этого не предназначена», — процитировали «URA.RU» в пресс-службе мэрии ответ комитета.