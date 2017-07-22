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Главные новости Свердловской области
12:54  22 июля 2017 0

Мэрия Екатеринбурга решила выгнать автомобилистов из города. Малышева уже зачистили — на очереди Щорса

Виды Екатеринбурга, парковка, машины не ставить, автомобиль, машина
Мест для парковки машин в городе остается все меньшеФото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь на 20 июля екатеринбургские дорожные службы нанесли разметку, выделив полосу для общественного транспорта на улице Малышева на участке от ул. Луначарского до ул. Восточной. Вместе с тем несколько сотен екатеринбуржцев окрестных домов остались без мест для парковки. С учетом, что при этом оказался запрещен въезд на парковочные площадки, расположенные вдоль проезжей части, ситуация выглядит абсурдной.

Как сообщили «URA.RU» в городском комитете по транспорту мэрии Екатеринбурга, создание выделенных полос на улице Малышева является частью общего плана по развитию городской дорожной сети. Точный график введения ограничений отсутствует — все изменения делаются поэтапно, с учетом изменения обстановки после внедрения каждого из решений. Смогли сообщить лишь, что следующей должна стать улица Щорса.

Что касается парковок, то, пояснили в комитете, комфорт екатеринбуржцев и безопасность их автомобилей чиновников мэрии не волнует. «О месте хранения автомобиля должен заботиться его владелец. Улично-дорожная сеть для этого не предназначена», — процитировали «URA.RU» в пресс-службе мэрии ответ комитета.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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