20:48 20 июля 2017 0

Сгоревший дом Жернакова может подорвать престиж Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сгоревший дотла в Тюмени памятник архитектуры — дом Жернакова — будет восстановлен. Собственник здания заявил о готовности начать работы хоть завтра, однако активисты опасаются сноса здания.

В Тюмени не утихает обсуждение судьбы старинного дома купца Жернакова, который сгорел 19 июля. По мнению известного тюменского экскурсовода Николая Дробунина, пожар ставит под сомнение престиж столицы Западной Сибири. «Сгорели не только деньги наши с вами, как налогоплательщиков, но и часть материальной истории города. Это был один из лучших купеческих домов. Если подобные дома сгорят, что мы будем показывать туристам, которых наша администрация заманивает в Тюмень?» — возмутился гид. Также Дробунин считает, что пожар «бросает тень» на возможность чиновников обеспечивать необходимый контроль по охране и технике безопасности на объектах культурного наследия. По мнению экскурсовода, дом нужно восстановить, чтобы сохранить исторический ландшафт.

О том, что собственник обязан восстановить объект, сообщил корреспонденту «URA.RU» начальник отдела сохранения объектов культурного наследия профильного комитета Тюменской области Александр Кононов. По мнению собеседника агентства, вопрос только в том, есть ли у владельца деньги на реставрацию.

Восстановленное здание также будет обладать статусом памятника культурного наследия регионального значения.

Собственник готов приступить к реставрации «хоть завтра». По словам Татьяны Савостиной, генерального директора ООО «Мегаполис-Сервис», которому принадлежит здание, начать работы ей мешает лишь необходимость провести экспертизы, без которых невозможно установить причину пожара. Только после получения результатов проверок можно будет приступить к восстановлению. Несмотря на то, что дом был застрахован, выплаты покроют лишь треть от затраченных на реконструкцию средств. Савостина рассказала, что изначально восстанавливала особняк на личные деньги и не использовала бюджетные средства.

У тюменских общественников судьба дома вызывает опасения. Так, тюменский архитектор и гражданская активистка Екатерина Журавлева считает, что собственник может заказать экспертизу, которая докажет, что здание не подлежит восстановлению. «Если это будет официальная экспертиза и ее согласуют в комитете, это вполне реалистичный сценарий.

В Тобольске пачками так делали — выжигают чуть ли не улицами, и экспертиза заключает, что там ничего не сохранилось, здания нет, и снимают его с охраны. Хотя по идее они должны с нуля восстановить.

В Тобольске много лет назад сгорел театр (деревянное здание Тобольского драматического театра сгорело в 1990 г. — ред.), место хотели использовать под элитное жилье. Но эксперты отказались давать такое заключение, театр остался памятником, и теперь его должны восстановить».

Активистка заверила, что тюменская общественность будет следить за судьбой этого дома. «Настроение у людей в основном такое, что все опасаются, что будут что-то новое строить на этом месте», — отметила общественница.

Дом купца Жернакова сгорел в среду, 19 июля. Здание было построено в 1909 году и обладало статусом объекта культурного наследия регионального значения. С 2007 года старинный особняк находился в аренде у компании ООО «Мегаполис-Сервис». В 2014 дом перешел в собственность компании.