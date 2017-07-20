Помилование экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного на пожизненный срок за организацию убийств в 90-х годах, не исключено, заявили в Кремле.
О том, что помилование Изместьева, о котором лично президента Владимира Путина попросила старейшая правозащитница Людмила Алексеева, возможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Да, — приводит слова официального представителя Кремля „Федеральное агентство новостей“. — Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время».
В громком процессе 2010-года над Изместьевым сначала был задействован суд присяжных, однако позже дело передали профессиональному суду. Как напоминает «Русская планета», сенатору инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.
О помиловании Изместьева попросила правозащитница Людмила Алексеева, лично обратившись к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот пришел поздравить ее с 90-летием, напоминает «Национальная служба новостей».