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20 июля 2017
Главные новости Москвы
20:36  20 июля 2017 0

В Кремле подтвердили обещание Путина помиловать экс-сенатора Изместьева

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков сказал, что помилование не исключеноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помилование экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного на пожизненный срок за организацию убийств в 90-х годах, не исключено, заявили в Кремле.

О том, что помилование Изместьева, о котором лично президента Владимира Путина попросила старейшая правозащитница Людмила Алексеева, возможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Да, — приводит слова официального представителя Кремля „Федеральное агентство новостей“. — Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время».

В громком процессе 2010-года над Изместьевым сначала был задействован суд присяжных, однако позже дело передали профессиональному суду. Как напоминает «Русская планета», сенатору инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.

О помиловании Изместьева попросила правозащитница Людмила Алексеева, лично обратившись к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот пришел поздравить ее с 90-летием, напоминает «Национальная служба новостей».

Наталия Вершинина
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