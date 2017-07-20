Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать паблик MDK по причине глумления над смертью экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.
Причиной стала публикация фотографии на странице сообщества «ВКонтакте» с участниками группы и подписью «Земля ему тополиным пухом», пишет RT.
Как напоминает депутат, данный паблик не в первый раз глумится над памятью усопших, что может привести к последствиям. Отметим, что два года назад сообщество опубликовало скандальную запись после смерти Жанны Фриске, после чего паблик временно заблокировали.
Ранее «URA.RU» писало, что запись про Олега Яковлева за три часа после публикации на странице собрала более 14 тысяс «лайков», 500 репостов и более 1000 комментариев. Всего в сообществе состоят более 8 млн человек.
Напомним, что у музыканта на протяжении долгого времени наблюдались проблемы со здоровьем, однако лечиться он предпочитал дома. Когда состояние здоровья ухудшилось, его экстренно госпитализировали, пишет «Национальная служба новостей».