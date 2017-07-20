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20 июля 2017
Главные новости Москвы
21:14  20 июля 2017 0

ЕСПЧ за год заблокировал больше шести тысяч жалоб против России

Фемида, фемида
Многие жалобы суд счел неприемлемымиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Европейский суд по правам человека в 2016 году признал неприемлемыми либо отклонил 6,3 тыс. жалоб против России. Статистика приводится в обзорной справке суда по РФ.

Всего Страсбургский суд проверил около семи тысяч жалоб, уточняет РАПСИ. По 625 жалобам, которые приняли к рассмотрению, вынесли 228 решений, в том числе в 222 из них установили как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Что касается свежей статистики, по состоянию на 1 июля 2017 года в базе суда значится примерно 9,2 тыс. жалоб в отношении России, включая обращения, по которым еще не получены все необходимые данные.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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