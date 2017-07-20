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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
22:32  20 июля 2017 1

«No comments». Сын Кличко не говорит по-украински. ВИДЕО

Сын мэра Киева не нашел, что ответить журналистамСкрин видео Youtube

Сын мэра Киева Виталия Кличко, 17-летний Егор-Даниэль, по всей видимости, настолько отвык от родного языка, что не всегда может понять вопросы, заданные на украинском, и изъясниться на нем. Видео, где запечатлен сын Кличко, который сейчас учится в Майами, обсуждают в социальных сетях.

Взять интервью у Егора-Даниэля попытались журналисты телеканала ТСН, передает Life. Однако на вопросы о своей жизни молодой человек отвечал фразой «No comments» и произнес слово «извините», после чего сбежал от корреспондентов.

Егор-Даниэль родился в Лос-Анджелесе, первые годы своей жизни он провел в США, иногда приезжая в Киев, после чего переехал с младшим братом и мамой в Германию, где училсяв международной школе в Гамбурге вместе с детьми Тиля Швайгера и другими «звездными» детьми.

Не так давно молодой человек поступил в колледж Ransom Everglades School, который находится в Майами, на самом берегу Атлантического океана.

В своих интервью Кличко много раз утверждал, что его старший сын регулярно бывает на Украине, однако язык, судя по всему, тот успел забыть.

В апреле 2017 года в Киеве собирали подписи за отставку мэра Виталия Кличко. Украинский политолог Олег Соскин заявлял, что мэр Киева не справляется со своими функциями. В беседе с «Национальной службой новостей» Соскин выражал мнение, что Кличко «очень сильно били по голове». «Он не способен ни к самообразованию. На мэра он не учился, поэтому он ничего не знает», — подчеркивал политолог.

Татьяна Трушина
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