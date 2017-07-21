Два человека стали жертвами землетрясения на греческом острове Кос, произошедшего в ночь на пятницу в Эгейском море. В турецком Бодруме около 70 человек получили ранения, в панике выпрыгивая из зданий.
Власти острова Кос сообщили о разрушениях. В частности, на острове был разрушен минарет мечети Дефтердар, сообщает «Федеральное агентство новостей». Жертвами землетрясения на греческом острове стали два человека. еще несколько жителей получили ранения.
Больше пострадавших оказалось в Турции, побережье которой находится в четырех километрах восточнее Коса. По словам мэра города Муглы, около 70 жителей жителей города попали в больницу в результате последствий подземных толчков. «Госпитализированы несколько человек, которые получили ушибы и переломы, прыгая в панике из окон зданий» — отметил мэр Осман Гюрюн, его слова приводит телеканал 360.
В соцсетях сообщают, что из больницы Бодрума пришлось эвакуировать пациентов, так как после толчков на фасаде здания появились большие трещины.
Как уточняет информагентство Nation News, среди российских граждан, по предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. Там уточнили, что часть отдыхающих в целях безопасности выведена из отелей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло в Эгейском море в 10 км от турецкого курорта Бодрум и в 16 км от греческого острова Кос. Специалисты Европейского сейсмологического центра заявили об образовании некрупного цунами, вызванного подземными толчками. Отдыхающим посоветовали в ближайшие сутки держаться подальше от пляжей.