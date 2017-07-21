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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
09:14  21 июля 2017 0

В США нефтяного магната оштрафовали на два млн долларов за связи с Сечиным

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Игорь Сечин одним из первых попал под санкции СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Минфин США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкционного режима с Россией. Еще в 2014 году американский нефтяной магнат подписал документы с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.

ExxonMobil уже оспорила в суде штраф. В компании считают решение минфина США «принципиально несправедливым», сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

В ExxonMobil подчеркивают, что каждый из восьми подписанных документов относятся не лично к Сечину, а исключительно к бизнесу «Роснефти», которая не находится под санкциями.

В рамках подписанного контракта, напоминает «Национальная служба новостей», речь идет о продлении соглашения по проекту «Дальневосточный СПГ», а также об оказании консорциумом «Сахалин-1» комплекса услуг по добыче, транспортировке и хранению углеводородов, добытых в месторождения Чайво.

Санкции США, напомним, были введены в отношении России в марте 2016 года из-за конфликта на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.

Нина Калинина
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