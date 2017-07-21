В США нефтяного магната оштрафовали на два млн долларов за связи с Сечиным

Минфин США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкционного режима с Россией. Еще в 2014 году американский нефтяной магнат подписал документы с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.
ExxonMobil уже оспорила в суде штраф. В компании считают решение минфина США «принципиально несправедливым», сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
В ExxonMobil подчеркивают, что каждый из восьми подписанных документов относятся не лично к Сечину, а исключительно к бизнесу «Роснефти», которая не находится под санкциями.
В рамках подписанного контракта, напоминает «Национальная служба новостей», речь идет о продлении соглашения по проекту «Дальневосточный СПГ», а также об оказании консорциумом «Сахалин-1» комплекса услуг по добыче, транспортировке и хранению углеводородов, добытых в месторождения Чайво.
Санкции США, напомним, были введены в отношении России в марте 2016 года из-за конфликта на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.