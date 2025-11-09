Логотип РИА URA.RU
Патриарх Кирилл удостоил Москалькову церковным орденом

09 ноября 2025 в 15:12
Татьяна Москалькова удостоилась ордена Елизаветы Федоровны II степени

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В кафедральном соборе Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные ордена уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Он зачитал соответствующий указ.

«Москалькова Татьяна Николаевна удостаивается ордена Русской православной церкви великой княгини Елизаветы Федоровны II степени», — озвучил патриарх, озвучивая соответствующий указ. Помимо этого ордена были вручены главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву и замглавы Минюста Константину Панферову.

Церковные ордена были вручены в знак признания вклада чиновников в развитие церковно-государственных отношений. Фадеев получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени, а Константин Панферов — орден благоверного князя Даниила Московского III степени.

Вручение наград состоялось после богослужения. Орден великой княгини Елизаветы Федоровны II степени подчеркивает значимость работы Татьяны Москальковой в сфере защиты прав человека, а орден преподобного Сергия Радонежского II степени отражает признание заслуг Валерия Фадеева в развитии диалога между государством и гражданским обществом. Ранее патриарх Кирилл вручил Медведеву орден Дмитрия Донского. 

