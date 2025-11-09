Патриарх Кирилл удостоил Москалькову церковным орденом
Татьяна Москалькова удостоилась ордена Елизаветы Федоровны II степени
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В кафедральном соборе Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные ордена уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Он зачитал соответствующий указ.
«Москалькова Татьяна Николаевна удостаивается ордена Русской православной церкви великой княгини Елизаветы Федоровны II степени», — озвучил патриарх, озвучивая соответствующий указ. Помимо этого ордена были вручены главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву и замглавы Минюста Константину Панферову.
Церковные ордена были вручены в знак признания вклада чиновников в развитие церковно-государственных отношений. Фадеев получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени, а Константин Панферов — орден благоверного князя Даниила Московского III степени.
Вручение наград состоялось после богослужения. Орден великой княгини Елизаветы Федоровны II степени подчеркивает значимость работы Татьяны Москальковой в сфере защиты прав человека, а орден преподобного Сергия Радонежского II степени отражает признание заслуг Валерия Фадеева в развитии диалога между государством и гражданским обществом. Ранее патриарх Кирилл вручил Медведеву орден Дмитрия Донского.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.