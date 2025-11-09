Логотип РИА URA.RU
Лавров напомнил, как НАТО использовало российские вертолеты

Лавров: НАТО была заинтересована в использовании российских вертолетов
09 ноября 2025 в 15:20
НАТО пришлось нелегко после отказа от российских вертолетов, заявил Лавров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

НАТО, в частности американцы, больше всего были заинтересованы в использовании российских вертолетов в прошлом. А после того, как лишились их, начали испытывать проблемы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках интервью.

«Из стран НАТО американцы были основными, они были заинтересованы в том, чтобы снабжать своих подопечных в Афганистане именно российской вертолетной техникой. Хорошо это помню. Когда альянс решил „встать в позу“, им пришлось непросто, когда они отказались от российских вертолетов», — заявил Лавров. Его слова опубликованы на сайте министерства.

Министр отметил, что ранее альянс был «вменяемой» организацией. Тогда Россия развивала совместное сотрудничество в борьбе с терроризмом. В то же время существовала вертолетная программа Россия — НАТО для Афганистана.

Помимо этого, на том же интервью, Сергей Лавров заявил, что разочарован скоростью развития диалога между США и Россией. По его словам, он идет не так быстро, как хотелось бы.

