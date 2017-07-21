10:00 21 июля 2017 0

Как уверяет судья, на свадьбе она была просто гостьей Фото: Pixabay

Председатель судебной коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая сыграла дочери «свадьбу на два млн долларов», рассказала, что была на мероприятии всего лишь гостем, а все расходы оплатил ее бывший муж. Кроме того, она сообщила, какие подарки получили молодожены от родителей.

«Я была на этой свадьбе таким же гостем, как и все остальные. Ни к ее организации, ни к ее оплате отношения не имею», — заявила Хахалева «Коммерсанту». Она предоставила изданию документы, согласно которым доходы ее бывшего супруга достигали 50—60 млн рублей в год. Судья также сообщила, что экс-супруг Роберт Хахалев недавно провел крупную сделку, с которой только налогов заплатил 40 млн рублей, поэтому смог взять расходы по организации свадьбы на себя. «Никакой складчины! Папа сказал: «Моя дочь, и я сам все оплачу», — рассказала судья.

Своей дочери на свадьбу Елена Хахалева подарила серьги. «А Вадиму [жениху дочери] — ничего, только мою дочь. Папа подарил ей свой дом. Он может себе это позволить», — отметила судья.

По словам Елены Хахалевой, приглашенные на свадьбу артисты были наименьшей статьей расходов, так как они являются давними друзьями семьи. «Иосиф Кобзон — давний друг нашей семьи, он просто приехал поздравить молодых. Валерий Меладзе — дальний родственник Роберта — тоже приезжал в Краснодар не на заработки, да еще своего друга Сосо Павлиашвили захватил», — уточнила судья. Что касается «золотого голоса» России Николая Баскова, то он стал «подарком» от друзей для молодоженов.

Ранее Совет судей, разбирающийся в ситуации, определил, что свадьба дочери судьи Елены Хахалевой обошлась в 4-4,5 млн рублей. Сейчас Совет подготовил запрос в Тбилисский госуниверситет, чтобы проверить информацию о ее дипломе, заподозрив, что он поддельный. Хахалева уверяет, что диплом настоящий, а второе образование она была вынуждена получить в России, так как с Грузией в 1991 году были разорваны все связи и ее не брали на работу.

Хахалева считает, что свадьба дочери стала поводом для информационной атаки в СМИ из-за ее профессиональной деятельности. Торжество, где выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и другие звезды, прошло еще 10 июня, однако в минувшие выходные о нем рассказал в соцсетях известный адвокат Сергей Жорин. Он и назвал сумму в два миллиона долларов, в которую якобы обошлось торжество дочери судьи.