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Главные новости Челябинской области
10:10  21 июля 2017 0

«Водитель глаза руками закрыл?» Автомобиль провалился в гигантскую яму в центре Челябинска. ФОТО, ВИДЕО

Угодивший в яму автомобиль пришлось вытаскивать с помощью трактораФОТО: группа "ЧП Челябинск" соцсети "ВКонтакте"

Автомобиль в Челябинске провалился в огромную яму, которую вырыли коммунальщики. Инцидент произошел накануне на улице Тимирязева.

Водитель злополучной машины рассказал, что включил замок зажигания, чтобы открыть окна. Машина в этот момент стояла на передаче, а затем тронулась, сообщает агентство новостей «Доступ». Автомобиль повис на краю ямы, его пришлось вытаскивать с помощью трактора.

Пользователи соцсети «ВКонтакте», где появились фотографии с места происшествия, в основном восприняли инцидент с юмором. «Ну поехала она (машина — прим. ред), а он то где был? Или глаза руками закрыл?», — недоумевает одна из подписчиц.

Издание напоминает, что движение на этом участке дороги ограничено с 15 июня из-за реконструкции тепловой сети.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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