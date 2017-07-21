Автомобиль в Челябинске провалился в огромную яму, которую вырыли коммунальщики. Инцидент произошел накануне на улице Тимирязева.
Водитель злополучной машины рассказал, что включил замок зажигания, чтобы открыть окна. Машина в этот момент стояла на передаче, а затем тронулась, сообщает агентство новостей «Доступ». Автомобиль повис на краю ямы, его пришлось вытаскивать с помощью трактора.
Пользователи соцсети «ВКонтакте», где появились фотографии с места происшествия, в основном восприняли инцидент с юмором. «Ну поехала она (машина — прим. ред), а он то где был? Или глаза руками закрыл?», — недоумевает одна из подписчиц.
Издание напоминает, что движение на этом участке дороги ограничено с 15 июня из-за реконструкции тепловой сети.