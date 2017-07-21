ЦБ отозвал лицензию у банка из Казани

10:40 21 июля 2017 0

Банк "Спурт" по лишению ЦБ прекращает свою деятельность Фото: depositphotos.com © URA.RU

Казанский «Спурт банк» лишен лицензии по решению Центробанка России. С пятницы, 21 июля кредитной организации запрещено проводить любые финансовые операции.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк „Спурт“», — говорится в сообщении регулятора.

Еще с 21 апреля в банк была введена временная администрация, а расходные и приходные операции по счетам клиентов приостановлены. С 13 марта казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличности и вкладов сначала суммой 50 тысяч, а затем 30 тысяч рублей. Поводом для такого решения стала информация в соцсетях о том, что у финансовой организации возникли проблемы с ликвидностью, пишут «Известия».

«Спурт» занимал 183 место в банковской системе РФ. Банк является участникам системы страхования вкладов.